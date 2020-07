Villanova: sarà intitolato all'illustre "Pitta" Della Valle il nuovo parco giochi accessibile anche ai disabili

Sarà intitolato a Domenico Della Valle detto "Pitta" il nuovo parco giochi di Villanova d'Albenga. Colorato, divertente, sicuro e inclusivo anche per i disabili, è dedicato ai bimbi come ai nonni e sarà intitolato ufficialmente il 30 luglio, alle ore 10.30 con una cerimonia aperta alla cittadinanza.

Si chiamerà dunque parco "Pitta", un concittadino sostenitore delle attività a favore dei bambini che alla sua morte dispose anche un lascito al Comune per organizzare le feste di carnevale per i piccoli.

"Il gioco è la principale forma di inclusione fra bambini e siamo felici di poter offrire un parco giochi in cui tutti i piccoli possono divertirsi in sicurezza e nessuno si senta escluso – ha dichiarato il Sindaco di Villanova d’Albenga, Pietro Balestra – Un investimento importante che ha completamente rinnovato la zona con materiali, arredi e pavimentazioni che garantistiscono divertimento ai piccoli e piena condivisione degli spazi fra nonni e nipoti. Con l'intitolazione a Pitta prosegue il nostro cammino di valorizzazione dei nostri villanovesi che si sono distinti per la loro umanità e altruismo come Andrea Schivo o Don Enrico a cui è stata recentemente intitolato il piazzale di Bossoleto".