Si è verificato un incidente intorno alle 21.00 a Savona nella rotonda in piazza Leon Pancaldo.

A prendere il controllo un pulmino di Tpl, che a causa di un probabile guasto meccanico ha perso il controllo finendo contro l'aiuola spartitraffico di fronte alla Torretta.

L'autista del pullman, diretto in via Gramsci, senza passeggeri a bordo, non ha avuto conseguenze fisiche.