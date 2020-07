TPL Linea sempre più digitale con il sistema “PagoPA”

TPL Linea S.r.l. comunica che a partire dal prossimo 31 luglio adotterà la piattaforma PagoPA come ulteriore metodo di pagamento delle sanzioni amministrative elevate ad utenti sprovvisti di titolo di viaggio.

Prosegue il percorso di digitalizzazione avviato con forza dall’azienda di trasporto pubblico savonese.

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo innovativo più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica

Amministrazione in maniera standardizzata e non oneroso per l’azienda.

PagoPA permette l’esecuzione del pagamento scegliendo la modalità preferita, con la garanzia della rapidità e della piena trasparenza del pagamento stesso, conoscendo preventivamente i costi massimi dell’operazione da effettuare e avendo garanzia della correttezza dell’importo da pagare.

I pagamenti si possono effettuare direttamente passando attraverso il sito aziendale, cliccando sull’icona PagoPA visualizzata in home page oppure cliccando il link dedicato nella sezione “Tariffe e Sanzioni”, che rinvia alla piattaforma digitale di Regione Liguria (Nodo Regionale dei Pagamenti).

Dal nodo regionale dei pagamenti si può anche stampare l’avviso di pagamento e pagare lo stesso sfruttando uno dei seguenti canali online o fisici: presso le agenzie della banca, utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o PagoPA), presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 e gli Uffici Postali.

La piattaforma PagoPA è un sistema di pagamenti standard adottato obbligatoriamente da tutte le Amministrazioni Pubbliche, da banche e altri istituti di pagamento, come previsto dall’art. 5 e dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

“Stiamo proseguendo la nostra azione di digitalizzazione dei servizi, in questo caso anche nel pagamento delle sanzioni amministrative – affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso -. PagoPa è un sistema semplice e standardizzato, che potrà agevolare le forme di versamento dovute all’azienda di trasporto savonese. Dopo MyCicero abbiamo scelto un’altra innovazione per TPL Linea e proseguiremo ancora su questo percorso” concludono.