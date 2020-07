Varazze, approvato il progetto definitivo della caserma dei vigili del fuoco: intervento da 2 milioni e 800mila euro

Il comune di Varazze ha ricevuto ieri il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dove è stato approvato il progetto definitivo della caserma dei vigili del fuoco per un totale di 2 milioni e 880mila euro.

Via quindi all’apertura del bando di gara.

“L’ispettorato regionale delle opere pubbliche provvederà ad individuare la ditta che potrà demolire e costruire la caserma dei vigili del fuoco dopo aver consultato 15 ditte che inviteranno alla partecipazione” ha spiegato il sindaco Alessandro Bozzano.

“Un risultato incredibile che non pensavo di portare a termine cosi velocemente, un bel ritorno per la città, non voglio anticipare tempi ma se tutto potesse andare per il meglio si può calcolare 5-6 mesi dall’inizio dei lavori” ha proseguito il primo cittadino varazzino.

200mila euro sono stati stanziati dall’amministrazione per la demolizione a settembre dei due capannoni adiacenti alla palazzina degli ex cantieri Baglietto e creare così il piazzale di manovra dei vigili del fuoco.

Il piazzale operativo del distaccamento in prima ipotesi era previsto lato mare in area demaniale marittima invece poi il comune ha proposto lo spostamento a lato della via Aurelia.