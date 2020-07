"Savona: l’isolamento economico e sociale", alla Sms di Villapiana un convegno sulle criticità della città

Un convegno dal titolo “Savona: l’isolamento economico e sociale” con al centro i temi della città, con particolare riguardo a quelli di carattere infrastrutturale.

Nel pomeriggio di ieri alla Sms Generale di Via San Lorenzo a Savona il gruppo “Il Rosso non è il nero” ha organizzato un confronto con l’obiettivo di svolgere una prima analisi su Savona in vista delle elezioni del 2021.

Al convegno, coordinato da Franco Astengo, sono intervenuti Dario Zucchelli (esperto di infrastrutture ferroviarie), Bruno Marengo, Sergio Tortarolo, Sergio Acquilino che assieme a Franca Ferrando, Maria Teresa Carbone, Maria Rita Zanella, Antonio Vallarino e Dilvo Vannoni (responsabile dell’organizzazione) fanno parte del gruppo savonese.

Nel pubblico erano presenti Marco Russo, coordinatore e possibile candidato sindaco del laboratorio Savona 2021, l’ex vicesindaco Livio Di Tullio, la capogruppo in consiglio comunale del Pd Elisa Di Padova e il capogruppo di Rete a Sinistra Marco Ravera.

I temi principali sul quale si è concentrata l’attenzione hanno riguardato la comprensorialità, opere annunciate e poi rimaste sulla carta e incompiute sul territorio, le infrastrutture, il futuro dei contenuti storici savonesi (San Giacomo, Sant’Agostino, Santa Chiara in collegamento con il Priamar).

“Tutto questo deve prevedere, sul piano politico, la costruzione di un’alternativa che contenga anche l’elemento della rottura complessiva con il passato” hanno spiegato all’unisono.