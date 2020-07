Alla Gallery Malocello di Varazze la mostra di Rosa Brocato e Germana Corno

La prestigiosa “Gallery Malocello” di Varazze, sede del noto gruppo di pittori, intagliatori e scultori dell’Associazione Artisti Varazzesi” di via Malocello n.37, storico e centrale rione della città, da lunedì 3 a domenica 9 agosto 2020, ospita la mostra delle pittrici Rosa Brocato e Germana Corno.

L’esposizione, nel rispetto delle regole e disposizioni emanate delle Autorità locali, regionali e nazionali, in seguito all’emergenza epidemiologica da covid-19, resterà aperta fino a domenica 9 agosto, visitabile tutti i giorni dalle ore: 10:00/12:00, 17:00/19:00 - Inoltre: venerdì, sabato e domenica anche dalle ore 21:00 alle 23:00. Ingresso libero.

Germana Corno, pittrice genovese, abitante a Cogoleto, dopo aver frequentato per anni le lezioni di pittura tenute da illustri maestri della sua terra natia, ha partecipato e organizzato mostre collettive e individuali ottenendo numerosi premi e onorificenze.

La Prof.ssa Daniela Rho scrive di lei: “Il vero dell’arte è dentro di lei e produce a chi guarda i suoi quadri una sensazione profonda di grazia, verità, serenità – non vive lontano dai più importanti interessi della vita. Le sue opere non sono una copia servile delle immagini che la vita ci offre, ma imitazione delle bellezze della natura che suscitano emozioni alla ricerca dello straordinario.”

Rosa Brocato, che è nata a Cefalù e vive a Cogoleto (GE), ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive a Ferrara, Genova, San Remo, Varazze, Cogoleto, Arenzano, Savona, Albisola, Noli, Palermo, Aix-en-Provence e, nel 2011, alla IV edizione della biennale dell’acquerello a Tata (Ungheria).

Nel 2012, invitata, ha partecipato alla mostra collettiva di “Grenzenlos” Marktredwitz (Germania), organizzata da Focus Europa e recentemente alla mostra collettiva Internazionale di Carpeneto (AL), nella storica dimora della “Casa dei Leoni”. Diplomata Maestra d’Arte, ha iniziato la sua carriera con una mostra a Ferrara, presso la Galleria Alba. Seguono numerose collettive e personali sia in Italia che all’estero (Francia, Spagna, Ungheria e Germania).

Dicono di lei:

“La sua pittura caratterizzata da una sorta di cromatismo evanescente. Mette in luce le proprie capacità espressive volte all’accoglimento sensibile della realtà, sia essa paesaggistica che oggettuale.” – (Prof. Germano Beringheli)

“… è uno scorcio di città “Torri del Brandale” che Rosa Brocato descrive in un impianto dai richiami futuristi; le case, il borgo, il porto, le navi ondeggiano in un mare rovente che l’osservatore distingue perdendo le esatte coordinate nello spazio e nel tempo. – (critico d’arte Stefano Bigazzi)

“… la prevalenza data ai toni di blu e di violetto trattati con infinite variazioni, rendono in maniera originale i soggetti che presentano elementi di primo piano più definiti, lasciando via via sfumare nell’indeterminatezza le lontananze. – (Prof. Bartolomeo Delfino)

“… la scomposizione delle immagini ricorda le visioni simultanee dei Futuristi e il colore si accende in toni corruschi e in bagliori di luce.” (Prof. Daniele Grosso Ferrando)

Tra le mostre più importanti ricordiamo: Savona - Palazzo Nervi (personale), Genova - Palazzo Doria Spinola (collettiva), Genova - Museo S. Agostino (collettiva), Sanremo - Bottega d’Arte (personale), Genova - Palazzo Stella (collettiva), Biennale di Genova e Palermo.