Inizia stasera a Genova la decima edizione dell'Ex Varigotti Festival

Si apre stasera la decima edizione del Premio Nazionale per la Canzone d'Autore Emergente, già “Varigotti Festival”, che per questa edizione non si svolgerà a Finale Ligure ma si svolgerà a Genova, a Villa Durazzo Bombrini.

Per il decennale dell'evento infatti la manifestazione sarà ospitata all'interno del DIGITAL FICTION FESTIVAL organizzato dalla Genova Liguria Film Commission con il patrocinio della Regione Liguria. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “E20”, fa parte della “Rete dei Festival”, è associato al circuito del “M.E.I. – Meeting degli Indipendenti” e gemellato con alcune delle più prestigiose rassegne nazionali dedicate alla musica d'autore.

Per questa occasione i concorrenti finalisti si esibiranno con il loro brano in concorso e con una loro personale interpretazione di un tema tratto da colonne sonore di film. La serata sarà visibile anche in diretta streaming su vari canali social. La direzione artistica dell'evento è affidata a Roberto Grossi, Presidente Nazionale della Rete dei Festival, con il coordinamento di Francesca Bonifacini.

La manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana. Attraverso un concorso nazionale, che ogni anno vede moltissimi iscritti provenienti da tutta Italia, vengono selezionati quattro artisti che si esibiranno dal vivo per concorrere all'assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”. A svolgere la funzione di giurati, sono stati presenti nelle scorse edizioni, produttori, musicisti e giornalisti di importanza nazionale. All'interno della manifestazione viene assegnato anche il prestigioso “Premio Riccardo Mannerini” per il miglior testo, dedicato alla memoria del noto poeta genovese, collaboratore negli anni sessanta dei New Trolls e di Fabrizio De André.

Tra gli altri ospiti e le premiazioni previste, quest'anno verrà assegnato il premio “Un Compositore per la Musica Italiana” a ROBY FACCHINETTI, che si esibirà in una esclusiva performance dal vivo domenica 2 agosto, con in apertura l'esibizione del vincitore del Premio Nazionale per la Canzone d'Autore Emergente, serata ripresa in diretta televisiva su Primocanale.