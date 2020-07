Lega, 40 gazebo in Liguria per la raccolta firme #stopinvasione #iostoconSalvini

Da oggi fino a martedì 4 agosto la Lega organizza 40 gazebo in 25 Comuni della Liguria per la raccolta firme, che si terrà in tutta Italia, Stop Invasione-Io sto con Salvini.

“Questo governo dei porti aperti – spiega il segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi – ha ottenuto il record di sbarchi degli ultimi tre anni con + 400% di arrivi, con immigrati positivi al Covid in fuga dai centri d’accoglienza, mentre i nostri militari vengono mandati a presidiare i bagnanti sulle spiagge per monitorare le distanze personali. Noi stiamo con Salvini, mandato a processo per aver fatto il proprio dovere da ministro: aver difeso i confini del Paese e gli italiani dall’immigrazione senza controlli e senza regole”.

In allegato, l’elenco completo dei gazebo della Lega in Liguria.