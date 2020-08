Vendita isola Gallinara, Tomatis (sindaco Albenga): "Area di massima conservazione. Non può essere oggetto di speculazioni edilizie"

“Ho appreso la notizia della vendita dell’Isola Gallinara e, in stretta collaborazione e in continuo contatto e dialogo con gli Enti preposti, ci stiamo già attivando al fine di esaminare tutti gli aspetti procedurali della vendita. L’atto, infatti, dovrà essere trasmesso alla Sovrintendenza e comunicato al Ministero, se questo rinuncerà potranno esercitare la prelazione gli Enti Territoriali. Molti aspetti, quindi, devono ancora essere valutati". Cosi commenta in una nota il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

"Detto questo – aggiunge il sindaco – siamo disponibili a un proficuo dialogo e alla piena collaborazione con la futura proprietà dell’isola, collaborazione volta alla valorizzazione di un bene che per Albenga e l’intero comprensorio è di fondamentale importanza".

Il sindaco Tomatis inoltre precisa: “L'isola Gallinara è un’area di massima conservazione e, quindi, in ogni caso, non può essere oggetto di speculazioni edilizie”.

Ricordiamo che il Comune di Albenga, attraverso il PSR 2014/2020 - in particolare alla sottomisura “Piani di tutela e di gestione dei siti di Natura 2000” - ha ottenuto i finanziamenti volti a predisporre il Piano dell’area protetta “Riserva naturale regionale Isola Gallinara” e il “Piano di Gestione della Zona di Conservazione Speciale” il primo della somma di circa 48.384 euro e il secondo circa 47.134 e che durante il consiglio comunale dello scorso venerdì 31 luglio queste somme sono state inserite nella variazione di bilancio.

“L’isola Gallinara è un bene unico che va tutelato e valorizzato attraverso progetti dedicati che tengano conto dell’importanza che riveste dal punto di vista naturalistico. Sarebbe bello valorizzare la Gallinara anche nell’aspetto che riguarda la sua parte sentieristica che è assolutamente unica” conclude il primo cittadino.