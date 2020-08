Albisola, prorogato fino al 20 agosto l'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici

Il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini ha firmato una nuova ordinanza che, proroga fino al 20 agosto l'obbligo di utilizzo della mascherina.

Tutte le persone, ogni volta che si recano fuori dalla propria abitazione ed accedono a spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (ad esempio lungomare, sentieri, vie cittadine, supermercati, negozi, banche, uffici postali, servizi comunali), oltre che sui mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea, taxi e noleggio con conducente e sempre in prossimità di altre persone devono infatti utilizzare la mascherina o qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Dove ci sia la disponibilità è consigliato l'utilizzo dei guanti.

Le disposizioni non si applicano alle persone che non tollerano l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica e ai minori di 6 anni d'età.

Anche se non è obbligatorio indossare la mascherina durante l'attività sportiva, rimane tuttavia l'obbligo di averla con sé per poterla indossare appena terminata l'attività e in prossimità di altre persone.

Ci sarà anche obbligo per accedere alle spiagge libere e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. La mascherina potrà non essere indossata durante lo stazionamento nella postazione assegnata e per recarsi a fare il bagno, in quest'ultimo caso, occorrerà obbligatoriamente garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.