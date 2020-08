"Hospital Party", Arboscello: "Scelta di pessimo gusto, ci ripensino subito"

Non solo l'Ordine degli infermieri della provincia di Savona si è scagliato contro la scelta di un locale del savonese di organizzare, a qualche mese dall'emergenza sanitaria che ha visto e sta continuando a vedere le infermiere lavorare in prima linea per la lotta contro il Coronavirus, una festa che ha visto nella promozione una modella in abiti succinti travestita da infermiera.

Anche Roberto Arboscello, sindaco di Bergeggi, è critico: "Una proposta quella che sta girando sui social non solo inopportuna visto il momento che stiamo vivendo ma addirittura offensiva nei confronti delle infermiere e di un'intera categoria che hanno dimostrato professionalità, passione e impegno in uno dei momenti più difficili dal punto di vista sanitario per il nostro paese" afferma il candidato alla carica di consigliere regionale del Partito Democratico.