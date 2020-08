Sexy infermiera per promuovere party, l'Ordine: "Irrispettoso, dà l'immagine degli ospedali come luoghi promiscui"

Serata prevista per questa sera dal titolo "Hospital Party" con una infermiera in abiti succinti presente nel manifesto e scoppia il caso.

L'Ordine degli Infermieri della provincia di Savona ha infatti puntato il dito contro un locale del savonese che ha dato vita a questa campagna social a qualche mese proprio da un'emergenza sanitaria che ha visto e sta continuando a vedere le infermiere lavorare in prima linea per la lotta contro il Coronavirus.

"Chiamare 'Hospital Party' un happening musicale e usare una modella in abiti succinti da infermiera è, oltre che una scelta di cattivo gusto, un grave segnale di mancanza di rispetto a tutta la nostra comunità, che ancora patisce i danni - fisici, morali, economici - della pandemia da Covid-19" spiegano in una nota.

"L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona condanna pertanto la campagna di lancio dell'evento in programma stasera chiedendo l'immediata rimozione del materiale pubblicitario in questione, che allude all'ospedale come un luogo di incontri e piaceri promiscui, laddove i nostri nosocomi sono ancora scossi dall'enorme quantità di lavoro e di dolore che hanno dovuto gestire in questi mesi, con gli infermieri in prima linea nella lotta al coronavirus. L'OPI di Savona ha già segnalato la pagina dell'iniziativa ai gestori dei più noti social network chiedendo opportuni provvedimenti a tutela di tutti i professionisti sanitari" concludono dall'Opi Savona.