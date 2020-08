Il TAR boccia il calendario venatorio ligure. L'assessore Mai: "Pronta una soluzione alternativa"

Con sentenza n. 568 depositata oggi, 7 agosto, la seconda sezione del TAR della Liguria ha definitivamente annullato la delibera della Giunta Regionale dello scorso 30 aprile con cui si disciplinava la stagione di caccia per tutto il territorio regionale per la stagione 2020/21, che era già iniziata per la caccia a capriolo e daino. La caccia anche a queste specie da oggi è vietata. L’apertura generale a quasi tutte le altre specie era fissata per la terza domenica di settembre.

Una bocciatura per le scelte dell'amministrazione reginale, che però non si dà per vinta: "Regione Liguria ha già attivato il procedimento di approvazione di un nuovo calendario al fine di garantire il regolare inizio della stagione venatoria - dichiara l'assessore Mai -. Contestualmente come Regione valuteremo le iniziative legali più opportune anche al fine di un appello delle decisioni del Tar Liguria al Consiglio di Stato".

A esultare è invece il Coordinamento degli Ambientalisti composto da LAC, LAV, ENPA e WWF che contestano "la pervicace e fallimentare politica di aggressione al patrimonio naturale dei nostri amministratori, come testimoniato anche da recenti sentenze da recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di parchi e fauna, che hanno visto varie volte la Regione soccombente per atti illegittimi".