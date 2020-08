Meteo, bel tempo almeno fino a Ferragosto

Un’area di alta pressione che si estende dalla Spagna all’Europa orientale manterrà condizioni stabili per tutto il weekend e la settimana prossima, con al più locali acquazzoni sulle Alpi. Caldo moderato in pianura.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 7 a lunedì 10 agosto.

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso con qualche nube pomeridiana sui rilievi che solo occasionalmente potrà generare deboli rovesci di pioggia. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime che si stabiliranno sui 33/34 °C sulle pianure, minime tra i 17 e 22 °C sulle pianure, 20/24 °C sulle coste liguri. Venti pressocché assenti o deboli a regime di brezza.

Da martedì 11 agosto.

Non cambierà lo scenario, con temperature ancora leggermente sopra la media, ma con l’affacciarsi di qualche rovescio o debole temporale in più sulle Alpi. In tendenza la situazione meteo dovrebbe rimanere così almeno fino al prossimo weekend.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/598-Stagionali_agosto_2020.html

Grandine

http://www.datameteo.com/meteo/596-report_archivio_grandine.html.