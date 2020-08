Noli, concluso nel campo da bocce il Memorial Scaglia-Parodi

Ieri sera a Noli nel campo da bocce sul Lungomare Marconi si è concluso il Memorial Scaglia-Parodi, storica gara intitolata ai padrini della bocciofila nolese Giacomo Scaglia e Giglio Parodi che tanti ricordano come "u bisulin", gara disputata a coppie con tre bocce con otto medaglie d'oro messe a disposizione dalle famiglie.

A presenziare sul campo da gioco il primo cittadino Lucio Fossati accompagnato dalla moglie, il quale ha riconosciuto al giovane Presidente venticinquenne Davide Pastorino molta capacità nell'organizzazione e nell'aver saputo rimettere in piedi una società come non si vedeva ormai più da vecchia data, infatti a ben 60 persone ammontano i tesserati, e ringraziandolo nuovamente per aver saputo ridar vita a una parte storica nolese per questo grande intrattenimento che è un fiore all'occhiello che la città può offrire ai suoi concittadini e al turismo.

Inaugurata anche la nuova maglia dal Presidente Davide Pastorino dai colori bianchi e rossi, i colori della città, che porta come sponsor Il Ponte Antico di Lollo e Sele e i Bagni Nirvana di Noli, omaggiata da Davide al primo cittadino.

<un>Conclude il Presidente Davide Pastorino: "Un ringraziamento speciale va alla famiglia Scaglia e Parodi".</un>