Spotorno, il sindaco Fiorini ringrazia Caio Cesar Lima Capelli: "Il suo gesto coraggioso merita rispetto e gratitudine"

"Sono rari i momenti della vita in cui si può dimostrare quello che realmente si vale, o di possedere doti rare e preziose come il coraggio e l'altruismo. Soprattutto sono rare le persone che le possiedono realmente. Quanto fatto dal Signor Caio Lima Capelli sabato notte ha messo in luce un altruismo ed un coraggio non comuni, che meritano attenzione e riconoscimento". Così Mattia Fiorini, sindaco di Spotorno, ringrazia pubblicamente Caio Cesar Lima Capelli, il 31enne che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha disarmato Giovanni Rapisarda, l'uomo che si è presentato nei pressi di un locale spotornese imbracciando un fucile calibro 12 con matricola abrasa - caricato con due proiettili a pallettoni - urlando frasi minacciose contro gli avventori.

"Fin da ora lo ringrazio a nome del Comune di Spotorno e della cittadinanza per il suo gesto coraggioso che ha protetto i presenti da un potenziale pericolo - conclude Fiorini - il suo gesto merita rispetto e gratitudine. Bravo e grazie!".