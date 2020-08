Spotorno, imbraccia un fucile calibro 12 e minaccia clienti di un pub: arrestato dai carabinieri

E’ un savonese R.G. 37enne, già noto alle forze dell’ordine l’arrestato a Spotorno dai Carabinieri della Compagnia di Savona per detenzione e porto di arma clandestina, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione.

Erano da poco passate le tre di stanotte quando R.G., già denunciato poche ore prima per resistenza a pubblico ufficiale, per motivi ignoti ed in corso di accertamento, si è presentato nei pressi di un locale di Spotorno imbracciando un fucile calibro 12 con matricola abrasa caricato con due proiettili a pallettoni urlando frasi minacciose contro gli avventori.

Solo la pronta reazione di uno di questi e il rapido intervento delle cinque pattuglie dei Carabinieri accorse sul posto hanno scongiurato che potessero esserci conseguenze ben più serie. Infatti sono riusciti a disarmarlo e con non poche difficoltà a bloccarlo e arrestarlo.

Per R.G. al termine degli adempimenti, si sono aperte le porte del carcere di Genova Marassi.