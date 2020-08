Cane ucciso con una coltellata: atto crudele a Casanova Lerrone

" Un altro atto di violenza nei confronti di un cane ha colpito la nostra provincia. È accaduto ieri nel comune di Casanova Lerrone in frazione Bosco. Una donna armata di coltello ha ucciso il cane della vicina ". Si apre così la denuncia della pagina Facebook 'Ospiti del canile di Albenga - Fiduciariato ENPA'.

"Sembra che Zara (il nome dell'animale ucciso ndr) spesso fosse libera e questa sia stata la colpa che le ha fatto trovare una morte orribile - prosegue la denuncia - Nei piccoli paesi ci dovrebbe essere unione, aiuto reciproco, e invece si sa è proprio nelle piccole comunità che nascono odio, rancore, litigi per un fazzoletto di terra. A pagare le conseguenze come sempre chi colpe non ha".