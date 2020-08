Regionali, Simona Saccone (FdI) scende in campo: "Porterò la politica di Giorgia Meloni nel savonese"

"E' arrivata questa candidatura perché faccio parte di Fratelli d'Italia da anni e l'ho accolta con tanto entusiasmo e orgoglio. Il nostro partito porta avanti dei valori e degli ideali che fanno parte della vita quotidiana di tutti noi al quale siamo comunque legati perché l'importanza di sentirci un paese, di sentirci parte di un progetto per il futuro è un qualcosa che dovrebbe far sì che ci unisca tutti sotto la nostra unica bandiera italiana".

Ha accolto con euforia la sua candidatura alle prossime elezioni regionali nelle file di Fratelli d'Italia Simona Saccone, consigliere comunale a Savona nel gruppo misto.

"Mi sento parte integrante di questo partito, abbracciandone tutta la politica e tutti i valori che rappresenta. E' un grande onore poter portare la politica di Giorgia Meloni in giro per la nostra provincia che ha bisogno di ripartire, di credere ancora in se stessa e di guardare al futuro con ottimismo e voglia di ricominciare - continua la candidata di Fratelli d'Italia - ho cercato durante la mia permanenza in consiglio comunale di portare avanti le politiche che ancora adesso in campagna elettorale cercherò di trasmettere in giro".

"Porterò avanti i problemi legati al sociale che è un campo di cui mi occupo da tantissimi anni, delle problematiche legate al mondo del lavoro, mi piacerebbe occuparmi delle infrastrutture in quanto in questo momento in Liguria siano stati fortemente penalizzati, non solo i lavoratori, ma anche chi doveva effettuare visite, esami, nei nostri ospedali o fuori regione. Tutto ciò ha naturalmente influito sul turismo perché se una persona ci mette 4-5 ore a venire da noi non viene più" prosegue Simona Saccone.

Un pensiero finale alla coalizione con la Lega, Forza Italia e Cambiamo del presidente della Regione Giovanni Toti: "Toti è un ottimo governatore e va supportato in tutti modi per essere rieletto e portare avanti i progetti iniziati in questi 5 anni. E' un onore e un piacere sostenerlo portando avanti le nostre idee e i nostri valori".