Pertini, l’opposizione attacca Vaccarezza "L’uscita dall’Aula durante la discussione dell’emendamento è uno sfregio, si dimetta"

"L’uscita del segretario d’aula Angelo Vaccarezza dal Consiglio regionale nel momento in cui si discuteva l’emendamento che chiedeva di destinare 30 mila euro ad iniziative per celebrare i 130 anni dalla nascita di Pertini è uno sfregio e un atteggiamento inaccettabile". Cosi commentano in una nota i Gruppi di Opposizione in Regione Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Lista Orlando Presidente.

"La memoria di Pertini va custodita e tramandata il più possibile. Alcuni membri di questa maggioranza devono decidere da che parte stare, se sceglie di sostenere quei valori che Perini ha incarnato e difeso strenuamente oppure seguire giochi faziosi come Vaccarezza ha dimostrato di voler fare. Pertini è stato protagonista della Resistenza e della lotta antifascista, membro dell’Assemblea Costituente, Presidente della Camera e settimo Presidente della Repubblica. Ma, soprattutto, è stato un esempio di integrità morale, coerenza, sobrietà e profondo attaccamento ai valori della Costituzione".

"Evitare la discussione e il voto di un emendamento che chiedeva di sostenere la memoria di Pertini è incomprensibile, sopratutto in un aula che da questo consiglio è intitolata proprio a Pertini. La sua figura appartiene a tutto il Paese e non può essere piegata a logiche di parte o sacrificata a giochi politici. Difendere la memoria di Pertini significa difendere i valori fondanti della nostra democrazia e della nostra Costituzione. Vaccarezza si dimetta, il suo comportamento inqualificabile", concludono dall'opposizione.