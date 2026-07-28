Pertini. NM Liguria: "Bene le celebrazioni come 10 anni fa, figura che dovrebbe sempre unire"

"Sandro Pertini per la Liguria rappresenta un motivo di orgoglio e un simbolo di coerenza, libertà, impegno civile; per l'Italia è stato un Presidente amato e rispettato, capace di unire gli italiani con il suo esempio e la sua autorevolezza". Cosi commentano Giovanni Boitano e Alessandro Bozzano, Noi Moderati Regione Liguria unitamente a Ilaria Cavo, deputata e coordinatrice di Noi Moderati.

"Con questo finanziamento in occasione dei 130 anni dalla nascita, Regione Liguria giustamente ne vuole tenere viva la memoria, in coerenza con l'impegno assunto nel 2016 per il restauro della sua casa natale e per le celebrazioni dei 120 anni dalla nascita, celebrate tra Savona e Genova, che avevano visto la presenza a Stella anche del Presidente della Repubblica Mattarella".

"Quella di Pertini è una figura che è giusto ricordare e che dovrebbe sempre unire tutte le forze politiche", concludono.