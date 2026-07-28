Termovalorizzatore in Val Bormida, il Pd porta il "no" in piazza a Carcare

Il tema della tutela ambientale e il futuro del territorio saranno al centro dell’incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico nell’ambito della Festa dell’Unità di Carcare. Venerdì 31 luglio, alle 20.30, in piazza Genta (la cosiddetta Piazza Rossa), cittadini e amministratori si confronteranno sul progetto del termovalorizzatore.

L’appuntamento, dal titolo “No inceneritore, no in Val Bormida”, vedrà la partecipazione dei consiglieri provinciali del gruppo di opposizione “Uniti per la Provincia di Savona” Marisa Ghersi, Marco Lima, Rodolfo Mirri e Massimo Niero.

Durante la serata saranno illustrate le ragioni della contrarietà al progetto e sarà lasciato spazio al confronto con i cittadini sui possibili impatti ambientali e territoriali dell’impianto.

“Il futuro e la tutela della nostra valle riguardano tutti noi” è il messaggio lanciato dagli organizzatori, che invitano la popolazione a partecipare al dibattito. L’iniziativa fa parte del calendario degli incontri pubblici della Festa dell’Unità di Carcare, in programma dal 30 luglio al 2 agosto.