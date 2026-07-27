Potenziamento dell'automedica "India", Fratelli d'Italia Cairo: "Passo avanti per la Val Bormida"

Dopo l'approvazione in Consiglio regionale del potenziamento del servizio dell'automedica "India", con l'estensione dell'operatività di 12 ore e uno stanziamento di 180 mila euro da parte della Regione Liguria, arriva la soddisfazione del Circolo di Fratelli d'Italia di Cairo Montenotte, che definisce il provvedimento "un importante passo avanti" per il sistema dell'emergenza-urgenza in Val Bormida.

In una nota, il circolo cittadino esprime "piena soddisfazione per il risultato raggiunto" e rivolge un ringraziamento alla Regione Liguria, al presidente Marco Bucci e all'assessore alla Sanità Massimo Nicolò "per l'attenzione concreta dimostrata verso le esigenze del territorio valbormidese".

Il circolo richiama anche le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Rocco Invernizzi, secondo cui la misura rappresenta una risposta più adeguata alle esigenze del territorio, consentendo di rafforzare la continuità del servizio e di garantire al personale sanitario una maggiore flessibilità e tempestività negli interventi. Il consigliere ha inoltre evidenziato il valore dell'approvazione unanime del provvedimento, ringraziando l'intero Consiglio regionale per la convergenza su un tema ritenuto fondamentale.

Per Fratelli d'Italia Cairo Montenotte il potenziamento dell'automedica conferma come "il lavoro costante sul territorio possa tradursi in risposte concrete per i cittadini". Nella nota viene inoltre ribadita la volontà di continuare a mantenere alta l'attenzione sulle istanze della Valbormida, anche alla luce dell'elezione del nuovo presidente provinciale del partito, Filippo Marino, affinché le esigenze dell'area restino al centro dell'azione politica e amministrativa.

Il circolo precisa infine che il provvedimento non rappresenta il punto di arrivo. "Ci chiediamo se questa sia una soluzione definitiva? Non lo è, ma è un passo verso le tante necessità che ha il nostro territorio", conclude la nota.