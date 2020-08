Vaccarezza ('Cambiamo!): "Turismo e infrastrutture funzionano se collegate anche nella progettualità fra differenti realtà"

"Un incontro con l'amico Gianluca Oliva, che dell'innovazione imprenditoriale nel settore turistico, ha fatto un motivo di vanto ma soprattutto un vero e proprio sistema coordinato, che unisce idee e progetti e li traduce in realtà concrete e di successo - prosegue Vaccarezza - In termini pratici, implemento del numero di presenze e ottima qualità dei servizi offerti. Abbiamo bisogno di rinascere, questo è il sistema adatto, la politica deve dare tempi certi e infrastrutture adeguate che permettano a chi fa coraggiosamente impresa nel turismo di avere strumenti adeguati per competere con le altre destinazioni".