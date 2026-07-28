Timori e Pizzorno (Libertà è Democrazia Liguria): "A Savona basta attese, il candidato sindaco sia del territorio"

Il Coordinatore Regionale di Libertà è Democrazia Liguria, Fiorenzo Timori, e il Coordinatore Provinciale di Savona, Roberto Pizzorno, esprimono le più sincere congratulazioni a Filippo Marino Noberasco per la sua elezione a Presidente Provinciale di Fratelli d'Italia Savona, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro.

Dichiarano congiuntamente Timori e Pizzorno: "Auguriamo buon lavoro all'amico Filippo Marino Noberasco e confidiamo di poterci incontrare quanto prima per verificare le condizioni necessarie a consolidare e rafforzare il centrodestra in vista delle prossime importanti sfide elettorali. Il 2027 vedrà al voto numerosi Comuni della provincia, tra cui Savona, Cairo Montenotte, Loano e Varazze. È quindi indispensabile iniziare subito un percorso politico serio, condiviso e radicato sul territorio".

"Per quanto riguarda Savona, il tempo delle attese è finito. Il candidato sindaco deve essere individuato in tempi rapidi e, soprattutto, deve essere espressione del territorio. Le scelte non possono continuare a essere calate dall'alto o decise nelle stanze dei palazzi genovesi, ignorando chi ogni giorno vive la realtà savonese".

"Libertà è Democrazia attenderà ancora fino a settembre. Se entro quella data il centrodestra non sarà in grado di indicare una candidatura autorevole, credibile e realmente rappresentativa della città, il nostro movimento si assumerà la responsabilità di avanzare una propria proposta. E, qualora non vi fossero le condizioni per costruire un progetto unitario fondato sul rispetto del territorio, non escludiamo di presentarci autonomamente agli elettori".

"I cittadini di Savona meritano chiarezza, serietà e decisioni tempestive. È il momento delle scelte, non dei rinvii", concludono.