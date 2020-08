Coronavirus, cresce ancora il bilancio degli attualmente positivi (+20) e sono tutti pazienti sintomatici. Nel savonese sono 11

Sono ben 20 in più i casi positivi al Coronavirus nella nostra regione nelle ultime 24 ore, con il bilancio degli attualmente positivi che sale di 18 unità arrivando così a 1.242.

Nel bollettino fornito oggi dalla Regione, il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 10.413, rimangono stabili a 1.342 i positivi individuati da test di screening mentre i nuovi casi sono tutti relativi a pazienti sintomatici (9071). I tamponi sono arrivati a quota 208.310 (oggi + 1.506)



Casi per provincia di residenza

Imperia 68 (0)

Savona 191 (+10)

La Spezia 44 (+3)

Genova 773 (+5)

Residenti fuori regione/estero 55 (0)

Altro/in fase di verifica 111 (0)

Totale 1.242

Ospedalizzati 20 (-2) | 3 in terapia intensiva

Asl 1 - 4 (-2)

Asl 2 - 5 (-)

Policlinico San Martino - 5 (+1) 3 in terapia intensiva

Galliera - 1 (-1)

Asl 3 - 1 (-1)

Asl 4 - 1 (-)

Asl 5 - 3 (-)

Isolamento domiciliare 252 (+17)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.602 (+2)

Decessi 1.569 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 64 (+2)

Asl 2 - 261 (+14)

Asl 3 - 295 (+22)

Asl 4 - 93 (+9)

Asl 5 - 136 (-)

Totale 849 (+47)

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi di oggi:

- 1 in Asl1 per un turista proveniente dalla Francia;

- 11 in Asl 2 con 9 casi di contatti confermati relativi alla grigliata del 1° agosto a Quiliano, 2 in strutture sociosanitarie;

- 4 in Asl 3, tutti da segnalazioni al dipartimento di prevenzione;

- 4 in Asl 5 con 1 rientro da Corfù, 2 contatti di casi confermati, una segnalazione al dipartimento di prevenzione.