Bastia d'Albenga, annullata la manifestazione “E séne du Burgu”

“Con grande rammarico, annunciamo l'annullamento della manifestazione ‘E séne du Burgu’ prevista per i giorni 21-22-23 agosto a Bastia d’Albenga. L’accesso alle tre serate sarebbe stato possibile solo tramite prevendita dei biglietti, come specificato nelle locandine affisse sul territorio e pubblicate via social: è stato inteso da molti come acquisto del biglietto all'ingresso dei varchi nelle sere stesse della manifestazione. Per noi organizzatori che vogliamo rispettare le normative Covid e ridurre al massimo ogni rischio, essendo responsabili in toto, sarebbe stato impossibile gestire la situazione. Dato il perdurare dell'emergenza, la prevendita dei biglietti era più che mai necessaria per rispettare il distanziamento dei posti a sedere e lo stesso servizio ai tavoli era stato pensato perché la gente creasse il meno possibile assembramenti.

Purtroppo, non ci sono le condizioni per dare vita alla manifestazione. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori e i viticoltori di Bastia, ricordiamo che nel pieno spirito dell'Associazione Bastiamoci i proventi sarebbero rimasti sul territorio consentendo l'installazione delle luminarie natalizie e permettendoci di aiutare alcune attività commerciali della frazione chiuse dal lockdown. Purtroppo qualcosa non ha funzionato e di questo ce ne rammarichiamo, ma sarebbe stato peggio non averci nemmeno provato: Bastia non si arrende, mai! I biglietti saranno rimborsati nei punti vendita dove sono stati acquistati. Confidando che l'emergenza finisca presto, con lo spirito che ci contraddistingue, diamo appuntamento a tutti al 2021”.

Così in una nota l'Associazione Bastiamoci.