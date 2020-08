Vado, via ai lavori a settembre di riqualificazione di via XXV Aprile

Prima di Ferragosto si è svolto un incontro operativo per l'avvio dei lavori per la riqualificazione di Via XXV Aprile a Vado Ligure e a settembre ci sarà l'allestimento del cantiere e il progressivo inizio dei lavori.

"Un intervento proposto nel 2019, portato avanti e giunto alla fase operativa - spiega l'assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Fabio Gilardi - 1 milione di euro sono destinati a una parte importante della nostra cittadina, alla riqualificazione dei suoi spazi, all'efficientamento degli impianti, dei sottoservizi e del verde".

"Potenzialmente un rilancio commerciale della zona oltre che riqualificazione, valorizzando anche gli spazi sotto i portici e antistanti la Villa Groppallo" continua Gilardi.

A settembre quindi i lavori potrebbero iniziare e dovrebbe essere messo a disposizione dei residenti un parcheggio che è stato da poco ricevuto in affitto da RFI al lato di piazza Corradini.

"Per noi è un momento di soddisfazione poter dire che un obiettivo che ci eravamo prefissati è giunto quasi alla sua realizzazione" conclude il vicesindaco vadese.