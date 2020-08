Incendio alla chiesa di San Lorenzo a Cairo, individuato l'artefice: nel pomeriggio l'interrogatorio del Pm

È stato probabilmente individuato l'artefice dell'incendio avvenuto lo scorso venerdì all'interno della sacrestia di San Lorenzo a Cairo Montenotte.

L'uomo, interrogato già nella giornata di ieri dai carabinieri della stazione dei Cairo Montenotte, avrebbe già fornito una prima ammissione dei fatti e questo pomeriggio verrà interrogato dal Pm della Procura di Savona Chiara Venturi che vorrà far luce su alcuni punti ancora da chiarire.

Si tratterebbe quindi, come già anticipato (Leggi QUI) di un incendio doloso in quanto i vigili del fuoco nel corso del sopralluogo congiunto con i carabinieri effettuato ieri (che sta proseguendo oggi grazie all'ausilio dei droni) hanno potuto constatare che l'incendio sarebbe stato appiccato da una persona e non sarebbe derivante un corto circuito elettrico.

Le serrate indagini sviluppate fino a tarda serata di ieri hanno, quindi, permesso di individuare un uomo di 44 anni che accompagnato in caserma è stato interrogato e dopo una iniziale tentativo di negare le proprie responsabilità, fornendo una versione dei fatti che è apparsa subito non credibile, e messo di fronte a riscontri oggettivi della falsità delle proprie dichiarazioni, ha deciso di confessare in presenza di un difensore nominato d’ufficio il proprio insano gesto che per fortuna non ha avuto vittime.

"Mi dispiace, è evidente che se c'è del dolo ci sia un disagio, dall'altra parte se si vuole trovare un aspetto positivo è che la parte impiantistica non ha avuto problemi" ha spiegato il sindaco di Cairo Paolo Lambertini.

Il rogo, è divampato attorno alle 15 di venerdì, 14 agosto. Tempestivo era stato l'arrivo immediato delle squadre provenienti dal savonese, rispettivamente da Cairo Montenotte e da Savona, alle quali si sono affiancate in breve tempo squadre di pompieri dal vicino Piemonte, dai distaccamenti di Ceva, Carmagnola e Cuneo.