Spotorno. Al pub con il fucile, le indagini proseguono con le immagini di videosorveglianza: il video del disarmo

Continuano a ritmo serrato le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Savona sull’episodio che ha portato all’arresto di G.R., già noto alle forze dell’ordine, nella notte tra l’8 ed il 9 agosto a Spotorno. L’uomo dapprima si era già reso protagonista di un episodio di escandescenza in un bar del comune rivierasco, poi, a distanza di qualche ora, e per motivi ancora in corso di accertamento (i militari stanno raccogliendo le dichiarazioni dei numerosi testimoni che si trovavano a passeggio e seduti nei luoghi antistanti il fatto), si è ripresentato davanti ad un pub in pieno centro cittadino, armato di fucile da caccia minacciando di fare una strage.

I Carabinieri di Savona hanno anche recuperato un video dagli impianti di videosorveglianza di alcune attività commerciali, relative all’arrivo di G.R. sul tratto di strada di via Vecchia Aurelia di Spotorno da cui si vede chiaramente l’uomo imbracciare il fucile e dirigersi minaccioso verso il pub. Le immagini hanno anche consentito di verificare che insieme a Caio Cesar Lima Capelli, l’eroe che ha disarmato R.G., c’era anche un'altra persona che ha avuto un ruolo altrettanto importante nel bloccare e disarmare il facinoroso armato, ma che quella sera aveva preferito rimanere anonima.

"Ci auguravamo che esistessero altre persone coraggiose ed altruiste come Caio e non possiamo che essere felici di apprendere questa notizia. Anche a lui vanno deputati tutti gli onori ed i ringraziamenti che questo gesto merita. Appena possibile vorrei avere la possibilità di incontrare Maurizio Soria Valencia per ringraziarlo personalmente - spiega il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini - Già da ora lo ringrazio da parte della nostra comunità per quanto -insieme a Caio- ha fatto sventando un reale e concreto pericolo di vita per gli avventori del locale e per qualunque cittadino si fosse trovato sulla strada in quei difficili momenti. Grazie anche ai Carabinieri intervenuti ed a quelli della Compagnia di Savona, guidata dal tenente colonnello Dario Ragusa, per le accurate indagini".