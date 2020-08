Covid, un altro giorno senza decessi ma sono 30 i nuovi casi in Liguria nelle ultime 24 ore

Sono 30 i nuovi casi di Covid19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, secondo i dati raccolti da Alisa, i quali, a fronte di 7 guarigioni con doppio tampone negativo e nessun decesso, portano il bilancio degli attualmente positivi a +23 rispetto a ieri arrivando a 1.315 persone.

Nella nostra regione il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 10.531 mentre il numero dei defunti resta fermo a 1.569 unità.

Nel bollettino odierno 3 sono i positivi individuati da test di screening, arrivando così a 1.359, mentre sono 9.170 i positivi in pazienti sintomatici (+25). I tamponi sono arrivati a quota 215.615 (oggi + 1.938).

I casi per provincia

Imperia 69

Savona 221 (+9)

La Spezia 54 (+3)

Genova 789 (+9)

Residenti fuori regione/estero 59 (+1)

Altro/in fase di verifica 123 (+1)

Totale 1.315

Ospedalizzati: 24 (1 in terapia intensiva) | 2 in meno rispetto a ieri

Asl1: 5 (-2)

Asl2: 4 (-1)

Policlinico San Martino: 4 (1 in terapia intensiva)

Evangelico: 0

Galliera: 2 (-1)

Gaslini: 4 (+2)

Asl3 globale: 0

Asl4: 1

Asl5: 4

Isolamento domiciliare: 319 (+23)

Guariti (negativi in due test consecutivi): 7

Decessi 1.569 (0)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1: 46 (-29)

Asl2: 328 (+3)

Asl3: 418 (+106)

Asl4: 176 (+44)

Asl5: 239 (-28)

Totale 1.207 (+94)

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi di oggi:

ASL2 – 13 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 11 in strutture socio-sanitarie (di cui 10 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

• 1 segnalato dal dipartimento di prevenzione

ASL3 – 11 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 3 attività di screening

• 6 contatti di caso confermato

• 1 segnalazioni a dipartimento di prevenzione

ASL5 – 6 casi (contatti di casi confermati)

• 5 contatti di casi confermati

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione