Finale da stasera, 21 agosto, chiusura serale di via Drione a Finalpia

Dopo la risoluzione di alcune problematiche dovute al montaggio della nuova sbarra d'ingresso al rione di Finalpia si è pronti alla sua attivazione e alla concretizzazione di quelli che sono gli orari di chiusura e apertura sanciti dall'ordinanza.

Da questa sera, venerdì 21 agosto, e sino al 31 ottobre, data che verrà valutata in base al flusso turistico, l'accesso al rione da via Drione, lato Aurelia, sarà interrotto dalle 19 all'1 di notte.

"Questa azione è finalizzata ad agevolare l'utenza pedonale che la sera d'estate affolla le vie del centro di Pia e creare un flusso più sicuro e in qualche modo volto a rendere ancora più vitale il centro commerciale del rione" afferma l'assessore al Commercio e alla Polizia municipale, Marilena Rosa.

"La chiusura dalle 19 in poi è stata selezionata per evitare che la chiusura possa creare disagi alla viabilità, limitando alla sera il divieto per quello che da disagio può trasformarsi in rilancio commerciale su cui questa amministrazione sta lavorando ormai da diversi anni" conclude l'assessore.