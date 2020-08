Bombardier, CAE esprime forte preoccupazione per il futuro dello stabilimento di Vado Ligure

"Alla base della proposta di acquisizione esiste una progettualità industriale finalizzata a creare un nuovo Gruppo leader mondiale del settore. L'attuale situazione legata all’emergenza sanitaria ha creato incertezze ma le prospettive per un futuro importante per l'industria ferroviaria in un contesto di mobilità sempre più sostenibile rimangono sempre valide".

"Le misure correttive richieste dalla Commissione Europea lo scorso 31 luglio non hanno sorpreso il CAE e sono in linea con le analisi fatte sin dall'inizio del processo nonché con i rimedi che Alstom e Bombardier hanno presentato lo scorso 10 luglio - proseguono - Il CAE ha pertanto deciso all'unanimità di esprimere un parere positivo sulle questioni oggetto della consultazione e di accogliere con favore l'acquisizione di BT da parte di Alstom".

"Questo parere, tuttavia, non rappresenta un assegno in bianco. Per quanto riguarda le azioni correttive con cui verranno cedute quote di mercato nell’alta velocità, nei treni regionali e nel segnalamento il CAE ha espresso, tra le altre cose, forte preoccupazione per il futuro del sito di Vado Ligure. In particolare è stato richiesto l’inizio di un confronto sulle conseguenze che avrà il processo di vendita del progetto Zefiro 1000".