Savona, INAIL organizza un approfondimento in modalità webinar sul "Bando Isi Agricoltura 2019-2020"

La Direzione regionale Liguria INAIL, in collaborazione con l’Ente bilaterale dell’agricoltura Liguria (Ebal), organizza per mercoledì 2 settembre un incontro di approfondimento in modalità webinar sul Bando Isi Agricoltura 2019-2020.

L’avviso pubblico vuole incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli ad acquistare nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro con soluzioni innovative in grado di ridurre le emissioni inquinanti e la rumorosità o diminuire il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.



Un rendimento migliore, la sostenibilità globale dell'azienda mediante, in particolare, ridotti costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, migliori condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento alle misure da adottare per prevenire e gestire il rischio di entrare in contatto con il virus: queste alcune delle caratteristiche degli interventi da realizzare in linea con gli obiettivi del bando di finanziamento.



Le risorse disponibili, a livello nazionale, sono pari a 65 milioni di euro (53 milioni per l'Asse riservato alla generalità delle imprese agricole e 12 milioni per quello riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria), mentre per la regione Liguria sono stati stanziati € 700.000. L’importo massimo erogabile è pari a 60.000,00 euro mentre il finanziamento minimo è pari 1.000,00 euro.



La domanda va presentata online entro il 24 settembre e successivamente confermata attraverso la procedura telematica effettuando l’upload della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.



Il webinar prevede gli interventi da parte di Patrizia Rebora (Responsabile Ufficio attività istituzionali - Direzione regionale Inail Liguria), Domenico Pautasso (Presidente Ebal Liguria), Paolo Volpi (Direzione regionale Inail Liguria), Roberto Gallanelli e Carlo Zecchi, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione – Direzione regionale Inail Liguria).



Per partecipare, è necessario contattare le mail sottoindicate.

Data Inizio:

02/09/2020

Data Fine:

02/09/2020

Orario:

14.30 - 16.30

Info email evento: e.donatello@inail.it; p.dacca@inail.it

Programma: ore 14.30-15.00 saluti Patrizia Rebora, Responsabile Ufficio Attività Istituzionali Direzione regionale INAIL Liguria Domenico Pautasso, Presidente EBAL Liguria; ore 15.00-16.00 interventi Paolo Volpi, Direzione regionale INAIL Liguria Roberto Gallanelli e Carlo Zecchi, Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – Direzione regionale INAIL Liguria; ore 16 question time; ore 16.30 conclusione dei lavori.