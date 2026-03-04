Da un sogno a un movimento globale: a Cairo la storia dei Lions prende vita sul palco

Venerdì 6 marzo, alle ore 21, il teatro Comunale “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte ospiterà “Chicago 1917 – Una visione di futuro”, una pièce dedicata alla nascita del Lions Clubs International.

Lo spettacolo ripercorre la vita di Melvin Jones, l’uomo che nel 1917 diede vita a un movimento destinato a diffondersi in tutto il mondo. Attraverso un intreccio di teatro, musica e narrazione, la rappresentazione mostra come il sogno di un singolo individuo possa trasformarsi in un progetto capace di coinvolgere milioni di persone.

Ideato da Claudio Ligresti, scritto da Patrizia Camatel e diretto da Fabio Fassio, lo spettacolo si propone non solo di intrattenere, ma anche di ispirare, evidenziando i valori di impegno e solidarietà alla base del Lions Clubs.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Lions Clubs International Foundation, impegnata in progetti umanitari a livello globale. Tra le iniziative più recenti, la Fondazione ha finanziato l’acquisto dell’ecografo donato lo scorso estate all’ospedale di Cairo Montenotte, confermando l’attenzione concreta verso il territorio. Per informazioni e prenotazioni: +39 350 588 0469.