Un argento e due bronzi per i ragazzi della Canottieri Sabazia impegnati a Caldonazzo

Nello scorso fine settimana i nostri atleti si sono trasferiti a Caldonazzo, per la seconda gara postCovid. Squadra ridotta a sei sabazini, sempre per motivi legati alla pandemia. Erano presenti 80 società, per complessivi 800 atleti provenienti da tutta Italia.

Sul podio sono saliti, per un meritato Argento, Michael Battaglia e Filippo Spezialetti, nel K2 2000 metri. Gli stessi hanno anche portato a casa un Bronzo nel K2 200 metri. A fare tris è stato Spezialetti, che è salito sul terzo scalino del podio anche nel K1 200 metri, mentre Battaglia, sempre sui 200 metri, è arrivato quarto. Buoni risultati anche dagli altri biancorossi, pur non all’onore del podio. Due quinti posti per Filippo Baldizzone, sia nei 2000 metri che nei 200; nel K2 Cadetti A, 200 metri, ottavo posto per Van Son Folli e Riseld Arifaj. Ancora, sesti Baldizzone e Folli, nei 2000 metri.

Risultati promettenti, quindi, per l’avvenire dei biancorossi, considerando che già nello scorso week-end, a Candia Canavese, Marco Tarditi e Alessandro Mito, in C2, avevano conquistato un Oro prezioso. Sui 1000 metri era stato premiato anche il K4 ragazzi: al Bronzo Pietro Frumento, Simone Delfino, Samuele Dossetti e Matteo Curletti. Un Bronzo pure in C1, tra gli Under 23, per la prestazione di Andrea Tarditi.

Ora i biancorossi si stanno allenando per la trasferta all’Idroscalo di Milano, dove è in programma, dal 10 al 13 settembre, il Campionato Italiano Velocità e dove saranno presenti una quindicina di alteti.

Nelle foto :

1) Michael Battaglia e Filippo Spezialetti all'argento nei 2000 metri

2) Bronzo per Filippo Spezialetti e Michael Battaglia nel K2 200 metri

3) Bronzo per Filippo Spezialetti nei 200 metri