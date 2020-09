"Vivere Plodio" interroga il sindaco sulle modalità di riapertura delle aree gioco

"Per questo abbiamo chiesto che anche nel nostro comune si trovi una soluzione per riaprire le aree gioco chiuse durante la fase più aspra dell'emergenza - concludono i consiglieri comunali - Molti comuni limitrofi hanno riaperto i parchi gioco pur nel rispetto delle normative sanitarie. Mantenerle chiuse ci appare ingiustificato e non opportuno, tenuto conto che i cittadini di Plodio, pur avendo la disponibilità di aree gioco nel proprio territorio, devono recarsi altrove".