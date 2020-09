Cairo, incendio chiesa San Lorenzo: in arrivo una copertura provvisoria "tipo onduline" per proteggere gli interni dal maltempo

Una struttura rigida provvisoria (tipo onduline) per coprire il tetto danneggiato della chiesa San Lorenzo di Cairo Montenotte. Come oramai tristemente noto, la parrocchia è ancora sotto sequestro dopo l'incendio doloso divampato nel primo pomeriggio dello scorso 14 agosto.

Per consentire questo primo intervento di messa in sicurezza (respinta la richiesta generica di dissequestro, è stata presenta e accolta un'istanza apposita mirata alla salvaguardia dell'immobile), sono iniziati i lavori di pulizia al di fuori della chiesa. Ossia la rimozione dei detriti del rogo. Il tutto propedeutico al montaggio dei ponteggi e all'arrivo della gru.

La copertura provvisoria servirà per proteggere gli interni della chiesa dalle piogge e dal maltempo in generale. Ma non solo. Sarà un punto strategico per realizzare poi la copertura definitiva.