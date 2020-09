Savona, lettera del preside del Ferraris Pancaldo agli studenti e alle famiglie: "Occorrerà comportarsi in modo responsabile anche nella propria vita privata"

"Care Studentesse e Studenti Gentilissime Famiglie, So bene quanto ognuno di voi stia aspettando, con comprensibile impazienza, le indicazioni operative per l’inizio dell’anno scolastico. Siamo pronti per dirvi tutto ciò che vi servirà, così da arrivare a scuola il 14 settembre ben preparati.

La prima cosa che desidero condividere con voi è la convinzione che, quanto più saremo bravi ad imparare velocemente, e rispettare quotidianamente, le regole che l’emergenza sanitaria ci impone, maggiori saranno le probabilità di tenere il “Ferraris Pancaldo” sempre aperto.

Tutti vogliamo un anno scolastico in presenza, capace di dare ad ogni studente una prospettiva per il futuro fatta di cultura e cittadinanza. Per aver ciò, quest’anno, non basterà venire a scuola, occorrerà farlo con un livello di coscienza diverso. Occorrerà comportarsi in modo responsabile, anche nella propria vita privata e di relazione, al campo sportivo, in palestra, al bar con gli amici.

Diversamente potrebbe essere tutto più difficile, gli sforzi della mattina a scuola diventerebbero inutili a causa di pomeriggi e serate troppo spensierate. E’ il momento di un grande salto di qualità: saper guardare al di là della nostra vita individuale, cogliere la dimensione solidale della libertà, tenere insieme libertà e responsabilità (cfr Massimo Recalcati “La Repubblica” 11 agosto 2020).

Il “Ferraris Pancaldo” ha fatto proprie le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e del nostro Ministero, le ha declinate al meglio nella sua specifica realtà: avremo procedure di entrata ed uscita ben definite, protocolli di pulizia, igienizzazione e sanificazione, scaglionamento di orari ed altro ancora.

A partire da domani, troverete ogni giorno, sul sito e sulla pagina ufficiale Facebook dell’istituto, delle “Rapide Pillole” che vi porteranno al 14 settembre pronti agli ingressi del nostra bella scuola. Riceverete, infine, un testo riassuntivo le cui indicazioni ognuno dovrà far proprie e rispettare fin da subito. Siamo una scuola e vogliamo fare scuola, che sia un buon anno scolastico".

Il Dirigente Alessandro Gozzi