Restyling via Abba, De Vecchi (sindaco Carcare): "Gruppo 'Lorenzi Sindaco' ha organizzato incontro pubblico nella totale incapacità di spiegare il progetto"

"Il gruppo "Lorenzi sindaco" ha organizzato un incontro pubblico nella totale incapacità e inconsapevolezza di spiegare ai presenti il progetto di messa in sicurezza del fiume Bormida in via Abba. Con la sola premura di strumentalizzare negativamente un'iniziativa della maggioranza, volendo saltare i tempi tecnici e amministrativi che le procedure richiedono". Questa la replica del sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

"Se avessero aspettato le opportune commissioni comunali almeno avrebbero avuto argomenti da sviluppare. Se nascerà un comitato lo incontreremo molto volentieri. Abbiamo partecipato alla riunione sopratutto per avere concreta conferma dei metodi denigratori che dall'inizio del mandato la minoranza applica nei nostri confronti, animati dalla solo finalità di costruire tra la cittadinanza un opinionismo contrario, molto spesso degerante in sentimenti di puro odio politico, quindi per nulla propositivi e costruttivi".

"Per sola annotazione di cronaca, durante la riunione ci siamo chiesti perché erano presenti ben 5 aspiranti candidati consiglieri alle prossime elezioni regionali ed uscendo dalla sala venivano distribuiti santini elettorali al pubblico, forse chi ha organizzato aveva intenzioni diverse dallo spiegare un progetto" conclude il primo cittadino De Vecchi.