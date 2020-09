Scontro tra un mezzo pesante ed un'auto sulla A10 tra Spotorno e Savona: un ferito in codice giallo

Non sono chiare le cause che hanno portato questa mattina, intorno alle 12, sull'autostrada A10 tra Spotorno e Savona un'auto ed un mezzo pesante a scontrarsi.

Fortunatamente nessuna conseguenza grave si è registrata per la persona a bordo dell'autovettura, trasportata per le cure del caso dalla Croce Bianca di Spotorno in codice giallo al San Paolo di Savona.

Il sinistro si è verificato nella carreggiata in direzione Genova, all'altezza dell'area di servizio Valleggia, creando anche alcuni rallentamenti al traffico che però sono stati risolti in alcuni minuti dal personale di Autofiori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polstrada per chiarire le dinamiche che hanno portato all'impatto.