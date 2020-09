Maria Zunato: "Savona premia la Lega con il 19,39%"

Al termine di questa tornata elettorale, la candidata savonese della Lega Maria Zunato traccia un bilancio ed esprime parole di gratitudine verso il suo elettorato: “Ringrazio tutti gli elettori della provincia di Savona, in modo particolare i Savonesi che hanno riconosciuto il mio impegno in qualità di Assessore. La percentuale di voti che ha premiato la Lega a Savona è stata del 19,39%, frutto dell'impegno della compagine leghista in Comune.”