Coronavirus, 108 nuovi casi. Numeri in decrescita nel savonese, sia per gli attualmente positivi (-7) che per gli ospedalizzati (-2)

Continuano ad aumentare i casi di nuovi positivi al Covid 19 nella nostra Regione. Se ieri erano 105 i casi rilevati da Alisa, quest'oggi sono infatti 108 ma con un totale di ben 3.766 tamponi effettuati, oltre mille in più di quelli analizzati nelle precedenti ventiquattr'ore.

Di questi sono 4 nella nostra provincia (Asl 2) di cui 2 da contatto di caso, uno da struttura socio sanitaria e 4 da attività di screening. In Asl 1 (Imperia) sono 17, di cui uno da attività screening, 11 da rientro estero e 5 contatti di casi confermati. In Asl 3 (Genova) sono 63, di cui: 40 da contatto di caso confermato, 21 da attività di screening e 2 in strutture socio sanitarie. Numeri in calo in Asl 5 (Spezia) con 15 da contatto di caso confermato e 9 da attività di screening.

Da segnalare il decesso di una donna di 81 anni presso l'ospedale di Albenga e di una donna di 98 anni presso l'ospedale di Sarzana, entrambe venute a mancare quest'oggi, 23 settembre.

Totale tamponi effettuati: 291.936 (+2.766)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 12.769 (+1085)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.716 (+10)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 11.053 (+98)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.947 (+72)

Casi per provincia di residenza

Imperia 159 (+13)

Savona 198 (-7)

Genova 1.204 (+45)

La Spezia 1.070 (+21)

Residenti fuori regione o estero 100 (+2)

Altro 0 in fase di verifica 216 (+4)

Totale 2.946 (+72)

Ospedalizzati: 167 (+2) , 18 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 8 (-) | nessuno in terapia

Asl 2 - 8 (-2) | 1 in terapia

Policlinico San Martino - 24 (+1) | 8 in terapia

Galliera - 28 (+4) | 1 in terapia

Gaslini - 10 (+1) | nessuno in terapia

Asl 3 - 4 (+3) | nessuno in terapia

Asl 4 - 6 (+1) | nessuno in terapia

Asl 5 - 79 (-6) | 8 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.426 (+61)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.229 (+35)

Deceduti: 1.594 (+2)