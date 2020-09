StopEuropa, Nappi a Roma: punti di contatto con il movimento di Paragone

"Abbiamo discusso dell'alleanza per le comunali di Roma e di Loano - ha spiegato Nappi, che nei giorni scorsi ha annunciato la sua prossima candidatura alle comunali di Loano del 2021 - Abbiamo scoperto che i programmi di ItalExit e del nostro movimento sono molto simili, hanno parecchi punti in comune. Abbiamo gettato le basi per questa alleanza a Roma e a Loano: un incontro proficuo dove si è discusso delle problematiche di Roma come città ma anche delle problematiche italiane".