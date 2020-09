Varazze, il M5S chiede le dimissioni del neo consigliere regionale Bozzano dopo l'elezione: "Il paese non merita un sindaco part time"

"Come è giusto in queste occasioni complimenti ad Alessandro Bozzano per il risultato ottenuto, ora però nei tempi più brevi possibili si dimetta dalla carica di Sindaco di Varazze".

Prima i complimenti e poi la richiesta di dimissioni. Il Movimento 5 Stelle di Varazze è intervenuto in merito all'elezione in Regione del sindaco Alessandro Bozzano, chiedendogli da subito le dimissioni e non la decadenza dal ruolo di primo cittadino come affermato ieri dallo stesso neo consigliere regionale.

Bozzano ha specificato che attenderà prima l'ufficialità del suo nuovo ruolo per poi decadere e affidare il comune al suo vice Luigi Pierfederici prima di nuove elezioni previste nel maggio 2021.

"Un paese come il nostro non merita un sindaco part-time che ha sfruttato la rampa di lancio della sua carica per raggiungere obiettivi considerati più interessanti. Ci teniamo a sottolineare che dovrà essere il nuovo sindaco a decidere il destino della discarica della Ramognina, argomento delicato per Varazze.