Approvato dalla Giunta di Savona il nuovo patto territoriale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa

La Giunta Municipale di Savona ha approvato un nuovo Patto Territoriale, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, tra il Prefetto di Savona e il Sindaco del Comune di Savona, in qualità di capofila, rispetto agli altri Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure (prossimi firmatari del Patto). La prevenzione e il contrasto alle forme di illegalità avviene attraverso un progetto di videosorveglianza – anch'esso approvato in Giunta -, coinvolgente i quattro Comuni, consistente in specifici impianti con sistema di lettura per il riconoscimento delle targhe automobilistiche, integrato con le Forze di Polizia dello Stato e le Polizie Locali di detti Comuni.

Patto e progetto saranno ricevuti dal Prefetto entro fine mese; entro metà ottobre il Comune di Savona potrà presentare l'istanza di finanziamento, corredata del progetto che dovrà essere approvato dall'apposito Comitato Provinciale, sulla base del nuovo bando pubblicato di recente dal Ministero dell'Interno che ha messo in palio 170 milioni di euro per la sicurezza urbana attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

L'assessore alla sicurezza Levrero dichiara con soddisfazione che "dopo anni, si è affrontato, nella sua totale complessità, il tema della sicurezza urbana. Infatti, il progetto di completa ristrutturazione dei due attuali impianti esistenti di videosorveglianza pubblica (dei quali quello più vecchio sarà integrato in quello più recente con un upgrade complessivo) a seguito di determina del febbraio scorso è stato deliberato e finanziato con proprie risorse per 210.000 euro dal Comune di Savona tra giugno e luglio scorsi (progetto comprensivo delle telecamere per la lotta ai 'furbetti' della spazzatura). Invece, l'odierna approvazione sia dell'accordo fra i quattro Comuni col Prefetto che del progetto sullo specifico impianto di videosorveglianza idoneo alla lettura delle targhe, consentirà di accedere al bando prima menzionato in un quadro economico complessivo progettuale di €. 288.000 (con quota di finanziamento, da parte del Comune di Savona, di 25.000 euro). In conclusione, con questo range di progetti e finanziamenti sarà possibile attivare, su tutto il territorio savonese, un controllo a 360 gradi della sicurezza urbana".