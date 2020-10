Celle, uomo cade dalla propria bicicletta e finisce in coma al Santa Corona di Pietra

Dinamica non chiara per un incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi a Celle, intorno alle 17, in località Terrenin sulla strada che porta a Sanda, dove un uomo ha perso il controllo della bicicletta al bordo della quale viaggiava cadendo a terra.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi della pubblica assistenza cellese, i quali hanno trasportato la vittima al pronto soccorso del Santa Corona in stato di incoscienza.

L'uomo ora si trova in coma presso il nosocomio pietrese sotto osservazione dei medici.