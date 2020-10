Alassio: allerta arancione, il punto del COC

"Per quanto riguarda il nostro territorio è stata prorogata l'allerta arancione fino alle 6 di domani mattina, sabato 3 ottobre - per i bacini grandi e per la Liguria di centro e ponente l'allerta è diventata rossa - Franca Giannotta, assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio non nasconde la preoccupazione rispetto alle nuove previsioni e alla nuova allerta diramata dalla Regione Liguria - Desta preoccupazione il mare soprattutto - spiega dal Coc che dalle 12 si è ufficialmente insediato presso la Sala Carossino del Comune di Alassio - per ora non abbiamo ricevuto segnalazioni di situazioni di disagio o criticità, ma la fase acuta della perturbazione è attesa dalle prossime ore".

Si sta valutando anche di annullare il tradizionale mercato settimanale, previsto per la mattinata di domani.

Ulteriori aggiornamenti saranno diramati appena disponibili.