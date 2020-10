Alassio in lutto: a 44 anni scomparsa prematuramente la commerciante Alessia Castagnino

Il commercio di Alassio è in lutto per la prematura scomparsa di Alessia Castagnino, contitolare insieme al fratello Luca del prestigioso negozio di abbigliamento "My Stile" di via Dante con secondo punto vendita nel Budello.

Aveva 44 anni e un inesorabile male aveva iniziato ad aggredirla 10 anni fa, tenendola in alterni periodi di benessere.

La notizia della sua dipartita ha colpito profondamente la cittadinanza. Alessia era una ragazza molto allegra con una grande gioia di vivere ed aveva conquistato la simpatia di numerosi coetanei e non.

Lascia la mamma Cristina, il fratello Luca, il marito Ambrogio e le figlie Giorgia, Sara e Sofia.

I funerali si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni (Fenarina) lunedì 5 ottobre alle 15,30. Sempre nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario la sera prima, domenica 4, alle ore 19.