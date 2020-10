Alluvione Varazze, 10 anni dopo è una ferita ancora aperta

Il 4 ottobre del 2010 una terribile alluvione colpì tutto il territorio di Varazze e a distanza di 10 anni è una ferita che piano piano si sta rimarginando nonostante il ricordo sia ancora vivo in chi si è dovuto scontrare con la forza del torrente Teiro, che a molti varazzini portò via la casa, le automobili.

Fortunatamente non ci furono vittime, ma quella paura rimase insita nei cittadini per molti anni. Smottamenti e straripamenti avevano creato gravi danni nell’entroterra, alle frazioni soprattutto, nel centro storico e nel ponente cittadino.

Danni incalcolabili che solo grazie a massicci interventi di comune, Provincia e Regioni hanno visto trovare una soluzione dopo diversi anni. Interventi che si sono concentrati nelle frazioni di Casanova, Pero e Alpicella oltre alla messa in sicurezza dei torrenti Teiro, Arzocco e Arrestra e dei rii Galli, Arzocco, Mola, Cavetto e Santa Caterina. Oltre a tutti i numerosissimi interventi sul territorio varazzino.

"Oggi è la triste ricorrenza del 04.10.2010 ed e’ molto triste e struggente vedere su fb tutte queste immagini. La consolazione è che non ci sono state vittime, perché poteva essere una strage di vite umane. Guardandoci attorno, la nota positiva è che varazzini e le istituzioni, seppur con i loro tempi, si sono rimboccati le maniche e hanno messo in sicurezza quelle parti del territorio un tempo distrutte. Però c’è qualcosa che mi rattristisce ancor di più e da anni in questa triste giornata: il silenzio dell’ amministrazione di cui prendo parte, che si gira dall’altra parte, senza ricordare, come nulla fosse successo" il commento del consigliere di Patto per Varazze Gianantonio Cerruti.